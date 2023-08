Pakistan: Wütender Mob zerstört Häuser von christlichen Familien

Hunderte Angreifer haben im Osten Pakistans nach übereinstimmenden Medienberichten Kirchen und Häuser von Christen niedergebrannt. „Die Situation ist besorgniserregend“, sagt ein lokaler Geistlicher.

Im Osten Pakistans in der Provinz Punjab hat ein wütender Mob ein christliches Viertel in der Stadt Jaranwal Faisalabad angegriffen und mehrere Kirchen in Brand gesteckt. Die pakistanische Zeitung „Dawn“ spricht von rund 500 bis 600 Angreifern. Die Polizei habe bisher 140 Verdächtige festgenommen. Auslöser der Angriffe war eine mutmaßliche Schändung des Koran und Beleidigung des Propheten Mohammed durch eine christliche Familie.

Mindestens 21 kirchliche Gebäude und Häuser von mehreren hundert Christen seien laut der katholischen Hilfsorganisation „Kirche in Not“ zerstört worden. Videoaufnahmen der Tagesschau zeigen, wie eine Kirche in Flammen steht. Aus einer weiteren Kirche werfen Männer Möbel und Gegenstände auf die Straße. Die muslimischen Männer waren mit Knüppeln und Steinen bewaffnet durch die Stadt gezogen. Verletzte gab es nach Angaben der Tagesschau nicht.

„Viele Leute haben alles verloren“

Aufgrund der Ausschreitungen hätten laut „Kirche in Not“ bis zu 2.000 Menschen ihre Häuser verlassen. Etwa 1.000 Menschen campierten in den umliegenden Zuckerrohrfeldern unter freiem Himmel. „Die Situation ist besorgniserregend. Die Christen haben Angst. Viele Leute haben alles verloren. Sie wissen nicht, was sie nun tun sollen oder wohin sie gehen sollen. Bitte beten Sie für uns“, sagte der Generalvikar der Diözese Faisalabad, Abid Tanveer, gegenüber „Kirche in Not“.

Die Regierung hat paramilitärische Truppen zur Unterstützung der Polizei abkommandiert. Über 3.000 Einsatzkräfte sind nach Angaben von „Dawn“ im Einsatz. Gegen rund 600 Menschen seien Verfahren eingeleitet worden. Die Behörden hätten zudem ein einwöchiges Versammlungsverbot verhängt. Die Lokalregierung habe versprochen, alle zerstörten Kirchen und Häuser wieder aufzubauen.

Im Süden Pakistans kam es zu Demonstrationen von Christinnen und Christen, die mehr Schutz durch die Regierung forderten. In Pakistan ist der Islam Staatsreligion. Nur etwa zwei Prozent der Bevölkerung sind christlich. Regelmäßig kommt es zu Übergriffen. Laut Medienberichten hat die Regierung Pakistans als Reaktion auf die jüngsten Gewaltexzesse eine Polizeieinheit zum Schutz religiöser Minderheiten ins Leben gerufen. Künftig gehören dieser Einheit 70 Beamte an. Sie beschränkt sich jedoch bisher auf die Hauptstadt Islamabad.

