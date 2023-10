Luthers Welt: Ein Ausflug ins 16. Jahrhundert

Wie funktionierte Kirche zur Zeit der Reformation? Was glaubten die Menschen? Eine kurze Einführung ins Spätmittelalter.

Von Fabian Vogt

Am 3. April 1507 wird Martin Luther in Erfurt festlich zum Priester geweiht. Kurz darauf rät ihm sein Beichtvater, doch Theologie zu studieren. Wie bitte? Erst Priesterweihe, dann Studium? Ja, denn das eine hatte mit dem anderen überhaupt nichts zu tun. Sprich: Man konnte Priester und damit Gemeindeleiter werden, ohne jemals eine theologische Fakultät betreten zu haben.

Dementsprechend war das Niveau vieler Geistlicher eher fragwürdig. Aus dem Frühmittelalter wird berichtet, es habe Priester gegeben, die – weil sie gar kein Latein sprachen und nur auswendig gelernte Formeln stammelten – aus Versehen „in nomine patria et filia et spiritus sanctus“ getauft hätten, also „im Namen des Vaterlands, der Tochter und des Heiligen Geistes“.

Dazu kommt: Wenn ein Priester kein anständiges Latein beherrschte, dann konnte er natürlich auch nicht in der Bibel lesen. Denn die gab es ja zu dieser Zeit nur auf Latein. Luther selbst schreibt später unmissverständlich: „Vor dreißig Jahren las niemand die Bibel. Sie war so gut wie gänzlich unbekannt. Bevor ich zwanzig Jahre alt wurde, hatte ich noch keine gesehen.“

Priester ohne Bibelkenntnis

Was war das für eine Welt, in der Martin Luther versuchte, mit Gott ins Reine zu kommen? Es lohnt sich, mal neugierig in die Kirche des frühen 16. Jahrhunderts hineinzuschnuppern, weil man dann besser versteht, wie bahnbrechend die Neuerungen der Reformation waren.

Etwa Luthers großartige Übersetzung der Bibel ins Deutsche. Die sorgte nämlich für einen echten Paradigmenwechsel: von einer Kirche, in der selbst viele Priester die Heilige Schrift nicht verstanden, zu einer Kirche, in der jeder des Lesens Kundige nachschlagen konnte, was Jesus der Welt zu sagen hat.

Machen wir ein paar kleine Stippvisiten in kirchliche Strukturen, die den um sein Heil fürchtenden Bergmannssohn und Jura-Studenten Martin Luder (Luther = „der Befreite“ nannte er sich erst nach seiner Neuentdeckung der Gnade Gottes) beinah zum seelischen Krüppel gemacht hätten.

Angst vor der Hölle

Wesentlich für das Verständnis der mittelalterlichen Kirche ist, dass die Lehren damals stark auf der Angst der Menschen aufbauten: Angst vor der Hölle. Angst vor dem Weltuntergang. Angst vor dem Versagen. Jesus und Gott galten in diesem System als bedrohliche Richtergestalten, die nur darauf warten, dass die von Sünde zerfressenen Menschen einen Fehler machen. Kein Wunder, dass Luther das Gefühl hatte, für den Himmel nie gut genug zu sein.

Worum es beim Glauben genau ging, konnten die Menschen allerdings ohnehin nur schwer erkennen. Schließlich wurde auch der Gottesdienst, die Heilige Messe, in Latein gefeiert. So saßen die Menschen Sonntag für Sonntag in einem ihnen fast unverständlichen Ritual und bekamen emotional zumeist nur zwei Botschaften mit: „Du bist schlecht. Dir droht das Verderben.“

Das heißt: Anstatt von der Schönheit des Glaubens zu schwärmen, arbeitete die Kirche – ich spitze ein bisschen zu – eher in der Rolle eines „Bestechlichen Bewährungshelfers“: „Du, Sünder, bist schon rechtskräftig verurteilt. Nur wenn du dich tadellos benimmst und alle Auflagen einhältst, wird dir etwas von deiner grausamen Strafe erlassen. Und wenn du kräftig zahlst, legen wir beim großen Richter ein gutes Wort für dich ein.“

Geld regiert nicht nur die Welt, sondern auch die Kirche

Womit wir zu einem weiteren Kennzeichen der mittelalterlichen Kirche kommen: Tatsächlich können wir uns kaum vorstellen, welche Rolle das Geld damals spielte. Nicht nur im Ablasshandel, in dem den Menschen versprochen wurde, sie könnten sich von den Qualen der Vorhölle freikaufen, sondern auch bei den Geistlichen selbst. Einer der größten Gegner Luthers, Albrecht von Brandenburg, hatte sich zum Beispiel im Lauf der Zeit ein Imperium zusammengekauft, obwohl er, wie so viele Priester, kein Theologe war: drei Bistümer, den Titel des Erzbischofs, den des Kardinals und einiges mehr. Dabei übertrat er ständig irgendwelche Kirchengesetze, was auch jeder im Land wusste. Aber dann wurde eben eine Strafe bezahlt – und fertig.

Der Papst in Rom freute sich nämlich über die zusätzlichen Einnahmen, weil er ja plante, den Petersdom neu aufzubauen. Und da er nun mal als „Stellvertreter Christi“ auf Erden galt, wagte auch kaum jemand, sein geistliches Tun in Frage zu stellen. Unbestritten galt immer noch der Grundsatz der Kirchenväter „Extra ecclesiam nulla salus“ (= Außerhalb der Kirche gibt es kein Heil). Luthers Aufbegehren gegen diese Institution war deshalb vor allem die scharfe Botschaft: „Das stimmt nicht! Wenn es um Heil geht, dann ist das ausschließlich eine Sache zwischen Gott und den Menschen.“ Und mit dem vielbeschworenen Ausdruck „Priestertum aller Gläubigen“ sprach Luther jedem Gläubigen zu, er könne persönlich mit Gott in Kontakt treten.

Eine befreiende Erfahrung

Aber es gab natürlich auch gesellschaftliche Bewegungen, die eine Zeitenwende begünstigten. So hatte die Entdeckung Amerikas den Menschen 1492 gezeigt, dass die Welt viel größer ist als bislang gedacht. Die Aussagen einiger Wissenschaftler, die Erde drehe sich um die Sonne, brachte ganze Denkgebäude zum Einsturz, und der Buchdruck schuf die Möglichkeit, neue Lehren blitzschnell im Land zu multiplizieren.

Als Luther um das Jahr 1515 für sich entdeckte, dass Gott ein gnädiger Vater und keinesfalls ein bösartiger Erbsenzähler ist, da war das für ihn – wie er selbst schreibt – als träte er „direkt ins Paradies“ ein. Fortan wollte er nichts mehr, als diese befreiende Erfahrung möglichst vielen Menschen zugänglich zu machen.

Kein Wunder, dass er einen deutschen Gottesdienst entwickelte, mit dem kleinen und dem großen Katechismus eine Art ersten Glaubensgrundkurs schrieb, mit seinen Liedern auch den Analphabeten einen Zugang zur Theologie verschaffte und alle Leute ermutigte, den wunderbaren Gott des Himmels und der Erde kennenzulernen. Am besten, indem sie in seinem jetzt zugänglichen Wort lasen. Oder wie Luther es einmal ausdrückte: „Wenn wir glauben könnten, dass in der Heiligen Schrift Gott selbst zu uns spricht, dann würden wir eifriger darin lesen und wären sicher, dass hier unser Lebensglück geschmiedet wird.“

Fabian Vogt ist Schriftsteller, Künstler und Theologe.