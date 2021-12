„Raus aus der Bubble“: EKD-Präses Heinrich auf Tour

Nach ihrer Wahl zur Präses begab sich Anna-Nicole Heinrich auf eine Tour quer durch Deutschland. Sie möchte Impulse sammeln, anpacken und Glauben erfahrbar machen.

Anna-Nicole Heinrich ist seit dem 8. Mai 2021 Präses der EKD-Synode. Im August und September reiste sie im Rahmen einer #Präsestour durch Deutschland. Dabei überließ sie es ganz dem Zufall, wen sie kennenlernte und bei wem sie übernachtete – frei nach dem Motto „Raus aus der Bubble – rein in den Schaum“. Anna Maria Gerlach hat sie im Herbst in der Mitte der Tour in einer Regensburger Kneipe zum Interview getroffen.

Hallo Anna, wie würdest du erklären, was es bedeutet, Präses zu sein?

Anna-Nicole Heinrich: Wenn mich jemand das fragt, dann erkläre ich erst mal, dass die evangelische Kirche parlamentarisch aufgebaut ist: Es gibt in der Evangelischen Kirche auch so eine Art Bundestag oder Bundesparlament, und deren Vorsitzende bin ich.

Was sind als Präses deine Aufgaben?

Da gibt es einige formale Aufgaben: Synodentagungen vorbereiten, durchführen und moderieren, die Synode unterjährig vertreten, Gesetze ausfertigen und so weiter. Und es gibt noch viele Sachen, die zwischendrin mitschwingen. Der oder die Präses ist auch Mitglied im Rat der EKD und hat dort die Belange der Synodalen einzubringen und zu vertreten. Es gehört dazu, in kirchenleitenden Gremien Anliegen richtig zu platzieren. Strategisches, aufmerksames Zuhören sehe ich aktuell als meine Hauptaufgabe – oder die Hauptkompetenz, in der ich mich gerade übe. Aber es bedeutet natürlich auch öffentliche Repräsentanz.

Viel Neues in der Kirche

Jetzt sind, seitdem du im Mai gewählt wurdest, schon ein paar Monate vergangen. Würdest du sagen, dass du dich schon an dein Amt gewöhnt hast?

Ich glaube, ich kannte die Institution Kirche, bevor ich zur Präses gewählt wurde, schon sehr gut. Trotzdem entdecke ich immer noch viel Neues. In diesem Sinne würde ich sagen: Ich habe mich daran gewöhnt, wieder mehr unterwegs zu sein, mehr Menschen zu treffen und Neues kennenzulernen.

Ist das positiv?

Sehr positiv! Man könnte es fast eher negativ so formulieren, dass ich mich frage, wann diese Erkundungsphase wohl abebbt. Gerade habe ich mich ganz gut daran gewöhnt, dass das alles die Hälfte meiner Zeit pro Woche einnimmt.

Ist irgendwas von deinem sonstigen Alltag zu kurz gekommen?

(prompt) Ja: PlayStation spielen! Das ist wirklich ganz tragisch, weil ich sehr gerne Play-Station spiele. Und kurz bevor ich für dieses Amt gewählt wurde, habe ich gerade noch eine PlayStation 5 ergattert. Und naja … Ich weiß nicht – vielleicht habe ich 20 Stunden drauf gespielt, seitdem ich Präses bin. Das ist auf alle Fälle zu kurz gekommen und fast Ressourcenverschwendung, weil diese nigelnagelneue PlayStation nur zu Hause steht und niemand damit spielt.

Momentan bist du auf deiner Präsestour – kannst du ein bisschen genauer erklären, was es damit auf sich hat?

Nach meinen ersten hundert Tagen im Amt ging es daran, den Sommer zu gestalten. Es war klar: Das sind meine letzten Semesterferien, bevor ich meine Masterarbeit abgebe, und im Sommer finden wenig Gremiensitzungen statt. Da lag es nahe, die Zeit dazu zu nutzen, mir spannende Projekte anzuschauen. Die erste Idee war sozusagen eine organisierte Tour, zehn Tage mit 20 Projekten, bei der alles ordentlich vorbereitet wird: eine halbe Stunde Gespräch mit Brötchen, Snacks, fritz-kola oder Fencheltee.

Aber so durchorganisiert ist sie doch gar nicht geworden … Das war die Ursprungsidee. Aber ich fand: Wenn wir das amtsseitig organisieren, gibt es keinen Erkenntnisgewinn. Allein dadurch, dass wir die Tour organisieren, gibt es ja schon Kontakt zu den Projekten. Und dann wissen wir schon vorher, dass die coole Sachen machen.

Genau das wollte ich umdrehen: Ich wollte schauen, was passiert, wenn ich raus aus der Bubble gehe, an die Peripherie von Kirche oder darüber hinaus, und es dem Zufall überlasse, wo ich hineinstolpere. Die Tour haben wir unter das Thema „Unterwegs zu Hause suchen“ gestellt. Wir wollen entdecken, wo Gemeinschaft, wo Lebensraum in unterschiedlichster Weise entsteht, wo Menschen Heimat finden. In Flensburg sind wir gestartet und gucken jeden Tag spontan, welche Stadt wir anfahren, was wir dort machen und wen wir dort treffen können. Das mit dem Zufall klappt ganz gut.

Hey, bei euch war es cool

Ist also gar nichts geplant?

Es gibt natürlich ein paar feste Termine, die ein bisschen die Route vorgeben. Aber ansonsten strecken wir einfach die Fühler aus. Und melden uns zum Beispiel zurück bei denen, wo wir schon waren, um dann zu fragen: „Hey, bei euch war es cool. Bei euch haben wir einen guten Impuls mitgenommen, könnt ihr uns was empfehlen?“

Kannst du exemplarisch eine Wegstrecke beschreiben?

Wir sind in Flensburg gestartet und dann nach Lüneburg gefahren, weil ich dort zur Utopie-Konferenz eingeladen war. Da haben wir Frieda kennengelernt, die ich als Hardcore-Klimaaktivistin bezeichnen würde. Die hat nach der Konferenz gesagt: „Hey, ich kenne jemanden in Dresden, die hat da einen Schrebergarten und organisiert den bedürfnisorientiert, sodass dort jeder nimmt, was er braucht. Das wäre doch ganz spannend für euch, wo es bei eurer Tour doch auch um Lebensraum und ums Teilen geht.“

Wir sind dann tatsächlich zu Jule nach Dresden gefahren. Bei ihr haben wir auch übernachtet. Das ist uns auch wichtig: nur private Übernachtungen. Wir saßen noch drei Stunden nachts mit ihr im Garten und haben über utopisches Teilen diskutiert. Da habe ich für mich ganz viele kleine Impulse mitgenommen.

Anna-Nicole Heinrich spricht mit Anna Maria Gerlach in einer Kneipe. (Foto: privat)

Einfach anrufen

Wissen die Leute, wer du bist, wenn du dort hinkommst?

Nee, wir versuchen uns ja immer mit Leuten zu connecten, die wir nicht kennen. Wir waren zum Beispiel in Hamburg und haben uns mit Ulf getroffen, der in einer Punk-Band spielt. Er hat ein Musiklabel, bei dem er auch ein bisschen christliche Musik macht. Eine Bekannte von mir hatte mir seine Nummer geschickt und meinte, ich solle ihn einfach anrufen. Ich habe ihn dann angerufen und wir sind dann zu seinem Konzert gefahren und haben hinterher geredet.

Hat die Tour ein Ziel?

Ich möchte Impulse einsammeln, aber auch nach Partnerinnen und Partnern schauen, mit denen wir als Kirche zusammenarbeiten könnten – ohne dass man direkt eine feste Kooperation beginnen muss. Ich möchte so unser Netzwerk ein bisschen erweitern. Denn ich wünsche mir, dass die Kirche sich in Zukunft viel mehr als Ermöglicherin für gute Sachen versteht und nicht den Drang hat, alles selber machen zu müssen. Kirche, die den Mut hat, auch mal Sachen zu unterstützen, die die gleiche Wertebasis haben. So ein bisschen Kirche sein, ohne dass überall Kirche draufstehen muss.

Krass, dass du das bist.

Wie reagieren die Leute denn, wenn klar ist, dass du von der Kirche kommst?

Ich mache da eine coole Erfahrung, die ich im kirchlichen Kontext selten habe: Wenn mich Leute im kirchlichen Kontext nicht kennen und ich dann erkläre, dass ich Präses bin, gibt es oft eine Haltungsänderung – die Leute haben dann so eine gewisse Ehrfurcht. Aber außerhalb der Church-Bubble sagen die Leute eher: „Krass, dass du das bist.“ Aber das war’s dann auch. Ansonsten ändert sich nichts. Es wird wahrgenommen, aber für unser Miteinander spielt es eigentlich keine Rolle. Wir hatten noch niemanden auf der Tour, der sagte: „Kirche – das ist aber jetzt uncool.“ Im Gegenteil: Ich erlebe, dass Leute noch mal kommen und sagen: „Ich muss das jetzt mal nutzen, weil noch niemand aus der Kirche so direkt auf uns zugegangen ist.“

Gibt es ein Thema oder eine Frage, die du auf jeden Fall gedanklich mitnimmst?

Ich glaube, ein ganz spannendes Beispiel ist der Verein Herz-Casper Dieser Verein aus Hamburg bildet Begleitpersonen für Kinder und Jugendliche aus, die lange Zeit im Krankenhaus sind. Sie richten sich an diejenigen, für die der Krankenhaus-Clown zu kindisch, aber der Seelsorger auch nicht die richtige Ansprechperson ist. Nachdem ich die kennengelernt habe, habe ich gedacht, ein Gespräch mit zwei Krankenhaus-Seelsorgerinnen und zwei Leuten von Herz-Casper – das wäre doch ein spannendes Treffen. Und zu erleben, wie sehr sie sich gegenseitig in diesem Gespräch bereichern konnten, war total schön.

Ich glaube, dass diese schnelle Vernetzung zwischen dem Verein und der Krankenhaus-Seelsorge nicht funktionieren würde, wenn der offizielle Vertreter der Krankenhaus-Seelsorge und das Büro von Herz-Casper die ganze Zeit E-Mails hin- und herschicken würden. Unsere Institution kann das sehr gut verbürokratisieren. So ist schon die kurz gesagte Erkenntnis: Wir sind wirksamer, wenn wir uns auf einer persönlichen Ebene begegnen.

Wir müssen annehmen, dass wir kleiner werden.

Wir reden gerade von Ehrenamtlichen – dein Amt ist ja auch ein Ehrenamt. Was wünschst du dir als Ehrenamtliche von Hauptberuflichen?

Als ehrenamtliche Präses kann ich mir gar nicht mehr so viel wünschen, weil das tatsächlich echt gut begleitet ist. Als Präses bin ich ein Teil der kirchenleitenden Organe. Das heißt, da gibt es eine riesengroße Dienstleistungsbereitschaft. Die Hauptamtlichen begegnen mir auf Augenhöhe: Wie wir ein Projekt realisieren oder wer das Projekt präsentiert, ist egal. Jeder gibt rein, was er gerade reingeben kann. Das wünsche ich mir von Hauptamtlichen auch für andere Ehrenamtliche. Eine Haltung, die zeigt: „Ich kann mich auch zurücknehmen, weil ich weiß, dass mein Anliegen vertreten ist.“ Ich glaube, dann finden sich Ehrenamtliche an ganz vielen Stellen empowered, wirklich nach vorne zu gehen.

Man kann momentan immer wieder vom „Mitgliederschwund“ lesen. Was würdest du sagen, muss sich auf jeden Fall verändern in der Kirche, damit wir nicht verschwinden?

Wir werden nicht verschwinden. Aber wir müssen annehmen, dass wir kleiner werden. Das werden wir nicht umkehren. Aber nur, weil wir weniger Mitglieder auf dem Papier haben werden, heißt das nicht, dass wir automatisch weniger wirksam sind. Es heißt nicht, dass wir weniger für Menschen da sind. Diese Veränderung im Mindset wünsche ich mir: sich nicht auf das Defizitäre zu fokussieren, sondern die positiven Narrative mit in den Blick zu nehmen.

Das klingt sehr groß. Ja, aber es ist eigentlich ganz klein. Es geht eigentlich darum, nicht in Konjunktiven zu sprechen, sondern eher in Imperativen: „Wir werden das und das machen!“ Nicht: „Wenn wir diese Ressourcen hätten, dann könnten wir eventuell …“ Ich wünsche mir von meiner Kirche, die zahlenmäßig kleiner wird, dass sie selbstbewusst ihren Glauben lebt, Glauben kommuniziert und Visionen entwickelt.

Wie kann das konkret werden?

Auf der einen Seite müssen wir in Zukunft viel mehr erklären, weil wir nicht mehr davon ausgehen können, dass alle wissen, wie es bei uns funktioniert. Doch das Erklären ist nur die eine Seite. Wenn mir jemand etwas über Glauben oder Kirche erklärt, gibt mir das noch nichts. Die andere Seite ist die Erfahrbarkeit.

Wir müssen es schaffen, dass die Menschen selbst erfahren, selbst spüren, was uns der Glaube an Halt gibt – und dafür braucht es besondere Räume. Momentan sind unsere Begegnungsräume sehr verstetigt und nicht niedrigschwellig. Sie sind nicht so, dass man einfach mal reinkommen kann, das geil finden kann und wieder gehen kann, sondern viel Vorwissen braucht. Ich glaube, solche niedrigschwelligen Räume müssen viel mehr geschaffen werden. Wir brauchen Räume, wo wir auch unsere Freunde mit hinnehmen würden, die nicht kirchlich sozialisiert sind.

Was würdest du sagen, machen wir schon richtig gut und sollten wir beibehalten?

Was wir ganz gut machen, ist, nie zu vergessen, wo wir herkommen und uns immer wieder daran zurückzuorientieren. Ich glaube, dass es auf der einen Seite oft dazu führen kann, dass man sagt: „Das haben wir immer schon so gemacht!“, aber ich habe auch das Gefühl, dass es etwas ist, aus dem wir ganz viel Mut schöpfen können. Es ist die Vergewisserung, dass es ganz egal ist, was wir tun oder nicht tun – die eine Kirche Jesu Christi wird nicht untergehen. Das ist auch unser „unique selling point“, weil wir hoffnungsgewandt und unverzagt in die Zukunft blicken können. Diese Hoffnungsperspektive, die dürfen wir nicht verlieren.

Kirche ist kreativ

Wie würdest du folgende Sätze vervollständigen:

Eine der wichtigsten Aufgaben von Kirche ist es, … … Menschen zu berühren.

Damit Kirche Kirche ist, braucht es … Da fällt mir nur eine super churchy Antwort ein: Da braucht es zwei oder drei.

Mein Traum von Kirche ist … … kreativ.

Vielen Dank für das Gespräch!

Die Fragen stellte Anna Maria Gerlach. Sie ist Religionspädagogin und Diakonin und lebt mit ihrem Mann Ludwig bei der Christusträger Bruderschaft im Kloster Triefenstein bei Würzburg.