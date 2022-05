TV-Tipp: Diospi Suyana – Hilfe für die Ärmsten in der Anden-Klinik

Im Jahr 2007 war „Diospi Suyana“ unser Jesus.de-Spendenprojekt. Jetzt hat der SWR in seiner Serie „Hoffnungsmacher“ über das Missionskrankenhaus in den peruanischen Anden berichtet.

„Hoffnungsmacher“ heißt die Serie, die hier in der ARD-Mediathek abgerufen werden kann. In vier Folgen wird abwechselnd über verschiedene humanitäre Projekte berichtet – darunter auch in allen vier Folgen über das Krankenhaus „Diospi Suyana“ in Peru. Die Patienten sind mehrheitlich indigene Quechua, die zu den ärmsten Bewohnern des Landes zählen. Sie werden dort ambulant und stationär betreut.

„Unsere Arbeit und unser christlicher Glaube werden vom SWR überaus positiv dargestellt“, sagt Klaus John, Gründer und Leiter der Klinik. In Summe werde in den vier Folgen rund 45 Minuten lang über die Arbeit von „Diospi Suyana“ berichtet. „Besonders in Teil drei und vier wird dem Glauben breit Raum gegeben“, so John.

Die Serie beim SWR: Hoffnungsmacher

