Warum ich ein Gleichnis umschreiben möchte

Während in der Leipziger Messe beim Willow-Kongress über missionarisch-lebendigen Glauben und die Zukunft der Kirche diskutiert wird, läuft das Leben außerhalb in seinen entkirchlichten Bahnen weiter. Ein Gespräch in der Straßenbahn.

- Werbung -

Von Daniel Wildraut

Ich sitze in der Straßenbahn, Linie 16, die mich vom Messegelände zurück in die Leipziger Innenstadt bringt. Mir gegenüber unterhält sich ein Pärchen, ich schätze sie auf Mitte 30. Sie sprechen über ein Konzert, das sie am Wochenende besuchen wollen: Knorkator, nicht ganz mein Fall. Nun bin ich wahrhaftig kein Vorreiter der Straßen(bahn)-Evangelisation, aber da mir noch der Worship von der Konferenz in den Ohren klingt und die beiden total sympathisch wirken, spreche ich sie an.

- Werbung -

Ich frage das Pärchen, ob sie wüssten, was gerade in der Messe los sei. Kopfschütteln. Ich: „Da treffen sich 4.000 Christen, singen von Gottes Liebe und überlegen, wie sie ihren Glauben unter die Menschen bringen können.“ Schweigen, ungläubige Blicke. Knorkator ist eine Satireband. Vielleicht wägen die beiden gerade ab, ob ich Ihnen soeben Realsatire serviert habe. „Was?“, fragt sie. Diesmal nehme ich mir eine halbe Minute Zeit, um die Zusammenhänge zu erklären. „Sie meinen das ernst“, sagt er, aber immer noch mit fragendem Unterton.

Ich hake nach. „Wann waren sie zuletzt in einer Kirche?“ „Vor ein paar Jahren habe ich einem Bekannten aus Erfurt die Thomaskirche gezeigt“, sagt er. „Der wollte sie mal sehen. Wegen Bach und dem Chor.“ – „Und ein Gottesdienst?“ – „Noch nie“, sagt er achselzuckend. Ein Blick zu ihr. „Ich auch nicht.“ – „Warum?“ – „Warum sollte ich? Ich bin nicht religiös. Keiner unserer Freunde ist religiös, glaube ich“. – „Sie sind sich nicht sicher? – „Keine Ahnung, ich spreche nie über Religion. Das spielt keine Rolle für mich.“ Für die beiden muss der Willow-Kongress wie eine Veranstaltung von Aliens wirken. Oder Realsatire.

Konfessionslos glücklich

In Leipzig gibt es knapp 100.000 Kirchenmitglieder – bei 590.000 Einwohnern. Das ist etwas weniger als im sächsischen Schnitt, trotz Bach und Thomanerchor. Nach dem Zweiten Weltkrieg lag der Anteil der Kirchenmitglieder in der Gesamtbevölkerung hier noch bei über 90 Prozent. Inzwischen leben in Sachsen viele bereits in dritter Generation konfessionslos.

- Werbung -

Ein befreundeter Pastor hat für diese Situation einmal ein Bild geprägt, das mir heute wieder in den Sinn kam. Menschen wie dieses Paar in der Straßenbahn sind – um das Gleichnis vom verlorenen Sohn aufzugreifen – nicht von zu Hause weggelaufen, sondern sie wurden in der Fremde geboren. Sie sind dabei nicht antichristlich eingestellt, sondern sie haben überhaupt keinen Bezug mehr zu Glauben oder Kirche. Sie sind konfessionslos glücklich – im Widerspruch zu dem christlichen Mantra, das mir früher stets gepredigt wurde.

„Wir werden weniger und unwichtiger“, hat Professor Michael Herbst heute in seinem Impulsreferat beim Kongress gesagt. In manchen Regionen ist dies schon jetzt deutlich sichtbar. In den 80-er Jahren wurden mir evangelistische Besuchsprogramme empfohlen, bei denen am Ende des ersten Treffens planmäßig das Übergabegebet stand. Ja, die Kirche der Zukunft muss missionarisch sein, sonst wird sie nicht mehr sein. Aber wir müssen mit den Menschen leben, ihre Sorgen und Ängste ernst nehmen, uns aufrichtig für sie interessieren, kümmern und helfen. Dann werden sie uns, so Gott will, zuhören.