Zahl der Theologiestudenten sinkt stark

Zurzeit gibt es etwa 23 Prozent weniger Theologiestudenten als vor fünf Jahren. Dabei sei das Interesse am Thema Religion „hoch“, sagt Studiendekan Gerald Kretzschmar.

An deutschen Universitäten studieren weniger Menschen Theologie als noch vor fünf Jahren. Die Gründe für diesen Rückgang seien sehr verschieden, sagte Gerald Kretzschmar, Studiendekan der Theologischen Fakultät der Universität Tübingen, dem Evangelischen Pressedienst (epd). Im gesamten Bereich der Geisteswissenschaften gebe es einen Rückgang der Studierendenzahlen.

Vergleiche man die Entwicklung der Erstsemesterzahlen mit denen der Konfirmationen, sehe man laut Kretzschmar eine Korrelation. Der Rückgang der Kirchenbindung führe auch zu einem Rückgang der Zahl von Menschen, die sich für ein Theologiestudium interessierten.

Rückgang von 23 Prozent

Im Wintersemester 2021/2022 waren laut dem Statistischen Bundesamt 9.764 Studierende an deutschen Universitäten eingeschrieben, die als erstes Studienfach evangelische Theologie angegeben haben. Vor fünf Jahren, im Wintersemester 2017/2018, waren es noch 12.536 Studierende. Das entspricht einem Rückgang von rund 23 Prozent.

Auch an Deutschlands größter Fakultät für evangelische Theologie in Tübingen gehen die Zahlen zurück. Im vergangenen Jahr hätten nur 19 Studierende im Pfarramtsstudiengang angefangen, sagte Kretzschmar.

Im Studienjahr 2015 seien es noch knapp 60 Studierende gewesen. Dabei sei die Ausstattung in Tübingen sehr gut. Es gebe pro theologischem Fach drei Professuren. Das seien insgesamt 15 Stellen.

Im Verhältnis zur Ablehnung gegenüber der Kirche in der Gesellschaft könne man allerdings froh sein, dass die Studierenden überhaupt noch kommen, sagte Kretzschmar. Das Theologiestudium stärker von den Kirchen zu entkoppeln, könne eine Strategie sein, um wieder mehr Studierende zu bekommen, ergänzt der Studiendekan. Das Interesse am Thema Religion sei eigentlich hoch.

Neue Studiengänge

In Tübingen habe man deswegen neue Studiengänge eingeführt, sagte Kretzschmar. Ein Beispiel sei der Studiengang „Interfaith Studies“, in dem die breite in Tübingen vorhandene Expertise in evangelischer und katholischer Theologie, sowie in Judaistik und islamischer Theologie gebündelt würde.

Ein anderer neuer Studiengang sei „Christentum in Kultur und Gesellschaft“, sagte Kretzschmar. Dieser werde sogar als Bachelor und als Master angeboten. Die Kirchen könnten laut dem Studiendekan auch von diesen neuen Studiengängen profitieren. Dafür müssten sie diese neben der klassischen Theologie als Voraussetzung für den Pfarrdienst anerkennen. Das könne ein Mittel gegen die Nachwuchsprobleme im Pfarramt sein.