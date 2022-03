Teams des Hilfswerks in Polen, Moldawien, Ungarn und Rumänien unterstützen ankommende ukrainische Flüchtlinge.

In Kooperation mit Gemeinden vor Ort hat OM Deutschland in der Nähe der Grenze bzw. in Städten, in denen die Flüchtlinge mit Bussen ankommen, Erstversorgungszelte aufgebaut. Das Hilfswerk verteilt Essen, Getränke, Decken und warme Kleidung.

In Polen wird derzeit eine Website eingerichtet, damit die Freiwilligen wissen, wo Bedarf besteht und wie sie konkret helfen können.

Homepage: OM hilft in der Ukraine

Ansprechpartner: info.de@om.org

Spenden:

OM Deutschland

Evangelische Bank Kassel

IBAN: DE47 5206 0410 0000 5072 45

BIC: GENODEF1EK1

Verwendungszweck: Ukraine22

Online spenden: Ukrainehilfe