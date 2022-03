Stiftung Hoffnungsnetz (Schweiz)

In der Westukraine und den Nachbarländern Rumänien und Moldawien liefert Hoffnungsnetz Lebensmittel und warme Kleidung an bedürftige Flüchtlinge. Auch Unterkünfte werden zur Verfügung gestellt.

Unter dem Dach der Stiftung Hoffnungsnetz in der Schweiz kooperieren mehrere christliche Hilfswerke. Ziel ist die rasche, kompetente und wirkungsvolle Hilfeleistung in Not- und Katastrophenfällen. Dies geschieht durch die Zusammenarbeit der beteiligten Hilfswerke am Ort der Hilfeleistung, wie auch in der Beschaffung der Mittel. Die christlichen Mitgliederwerke bauen auf ein weltweites Beziehungsgeflecht und können schnell und wirkungsvoll Hilfe leisten. Spenderinnen und Spender erhalten mit dem Hoffnungsnetz einen geeigneten Kanal, um ihre Gaben wirkungsvoll für die Hilfe an Notleidenden einzusetzen.

Mit 90 Schweizer Franken kann eine Person einen Monat mit Lebensmitteln versorgt werden. 180 Franken sichern einer Person für zwei Wochen eine Unterkunft und Verpflegung.

Homepage: Hoffnungsnetz

Ansprechpartner: George Reist (Koordinator), +41 79 209 75 92 – info@hoffnungsnetz.ch

Spenden:

PC: 46-7906-0

IBAN: CH1309000000460079060

Online spenden: Spendenformular