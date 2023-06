Abschlusspredigt beim Kirchentag: Das ist der eigentliche Skandal

- Werbung -

Die Abschlusspredigt von Pastor Quinton Ceasar beim Kirchentag in Nürnberg hat heftige Kritik bis zu Hasskommentaren ausgelöst. Grund dafür war der Satz „Gott ist queer“. Theologe Tobias Faix meint jedoch in einem Blogbeitrag: „Die meisten Diskussionen gehen am eigentlichen Skandal der Predigt vorbei, ja vernebeln ihn sogar.“

Die Predigt halte „uns als Christinnen und Christen“ den Spiegel vor und sage: „Ihr kümmert euch nicht um die Schwächsten der Schwachen.“ Um diejenigen, die unter Rassismus, Benachteiligung und Ausgrenzung leiden. Über den Satz „Gott ist queer“ lasse sich streiten, aber: Viele Konservative würden den Satz als Alibi nehmen, um die Kritik zurückzuweisen und „sich so aus der Verantwortung zu stehlen“, meint Faix. Dabei sei jetzt die Zeit, ehrlich zu schauen: „Wo werden Menschen in unseren Reihen diskriminiert und marginalisiert?“

Uwe Heimowksi, ehemaliger politischer Beauftragter der Evangelischen Allianz in Deutschland (EAD), schreibt in einem Facebook-Beitrag zur Predigt Ceasars: „Gott ist nicht queer. Aber er ist gegen Diskriminierung. Gegen Ausgrenzung. Gegen Hass. Was Quinton Ceasar erleben muss, entsetzt mich. Respekt vor seinem Mut.“ Die Reaktionen auf die Abschlusspredigt würden Ceasars These bestätigen: „Nach wie vor gibt es in Kirche und Gesellschaft brutale Ablehnung gegen queere Menschen.“

Weiterlesen im Blog von Tobias Faix.

Link: Manuskript der Predigt von Quinton Ceasar