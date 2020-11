Das Bremer Amtsgericht hat den Pastor der evangelischen St.-Martini-Gemeinde, Olaf Latzel, wegen Volksverhetzung verurteilt. Die Verteidigung will in Berufung gehen.

Die Vorsitzende Richterin Ellen Best sagte am Mittwoch, der 53-jährige Theologe habe in einem auf YouTube verbreiteten Eheseminar „biblische Fahrschule zur Ehe“ zum Hass gegen Homosexuelle angestachelt. Das Gericht verhängte eine Freiheitsstrafe von drei Monaten, umgewandelt in eine Geldstrafe in Höhe von 8.100 Euro (90 Tagessätzen à 90 Euro). Damit blieb es unter der Forderung der Staatsanwaltschaft, die eine Strafe von vier Monaten verlangt hatte. Durch das Strafmaß in Höhe von 90 Tagessätzen würde Latzel nicht als „vorbestraft“ gelten. Die Verteidigung hatte auf Freispruch plädiert. Sie will in Berufung gehen (AZ: 96 Ds 225 Js 26577/20).

Der konservative landeskirchliche Pastor hatte sich im Oktober 2019 in dem Eheseminar vor 30 Paaren geäußert. Eine Aufnahme davon wurde im März mit seiner Einwilligung auf seinem YouTube-Kanal mit knapp 25.000 Abonnenten online gestellt und vor Gericht komplett abgespielt. In seinem Vortrag sagte Latzel unter anderem: „Der ganze Genderdreck ist ein Angriff auf Gottes Schöpfungsordnung und ist zutiefst teuflisch und satanisch. Ich komme noch später darauf, Homosexualität, dass das alles Degenerationsformen von Gesellschaft sind, die ihre Ursache darin haben in der Gottlosigkeit. Diese Homo-Lobby, dieses Teuflische kommt immer stärker, immer massiver, drängt immer mehr hinein, das ist so sukzessive, die fressen immer ein Ding, immer mehr weg. Echt: Überall laufen diese Verbrecher rum von diesem Christopher Street Day.“

Pastor fühlt sich missverstanden, Staasanwätin: „Schutzbehauptung“

Die Verteidigung hatte ausgeführt, dass Latzel Homosexuelle nicht „generalisierend“ als „Verbrecher“ bezeichnet habe. Latzel erklärte, er habe „militante Aggressoren“ gemeint, die ihn selbst und seine Gemeinde attackiert hätten. An anderer Stelle des Vortrags hatte Latzel gesagt, dass man einem homosexuellen Paar zwar kein Hochzeitsgeschenk machen solle, aber „das heißt nicht, dass Du gegen den Menschen als solchen was hast.“ Latzel habe sich nicht abfällig über Homosexuelle als Menschen geäußert, sondern ausschließlich Kritik an gesellschaftspolitischen Entwicklungen geübt. Das Gericht folgte dieser Darstellung jedoch nicht.

Der Pfarrer selbst hatte vor Gericht erklärt, wenn „für einige Außenstehende der Eindruck entstanden sein sollte, dass ich generell alle Homosexuellen für Verbrecher hielte, so will ich mich dafür entschuldigen und klarstellen, dass dieses selbstverständlich nicht meine Meinung ist.“ Die Staatsanwaltschaft wertete dies als „Schutzbehauptung“.

Der Schriftführer der Bremischen Evangelischen Kirche, Pastor Bernd Kuschnerus, sagte gegenüber dem Portal butenunbinnen.de, dass er „zutiefst betroffen“ sei, dass „ein Pastor unserer Kirche wegen Volksverhetzung verurteilt worden ist“. Der Kirchenausschuss der Bremischen Kirche wolle sich in seiner Sitzung am 10. Dezember mit dem Urteil befassen und über die Fortsetzung des zurzeit ausgesetzten Disziplinarverfahrens gegen Pfarrer Latzel beraten. (epd/dw)

HINWEIS: In einer früheren Version dieses Artikels hieß es fälschlicherweise, Pfarrer Latzel sei zu einer Freiheitsstrafe von vier Monaten verurteilt worden. Dies hatte der Evangelische Pressedienst gemeldet. Wir haben diesen Fehler korrigiert.