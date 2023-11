KI-Andacht: Biblischer Impuls vom Computer

Der Journalist und Christ Michael Voß veröffentlicht täglich eine Andacht, die vollständig von einer KI geschrieben, bebildert und als Podcast gesprochen wird. Nur die Themen wählt er selbst aus – mit KI-Unterstützung.

Seit zwei Monaten gibt es die KI-Andacht. „Im Mittelpunkt sollen Inhalte der Bibel stehen. Gottes Wort wird mit aktuellen Themen verbunden“, schreibt Initiator Michael Voß auf der Webseite. Behandelt werden biblische Texte, Themen wie Gottes Liebe, Dankbarkeit, Trost, Großzügigkeit sowie christliche Perspektiven auf aktuelle Herausforderungen – und, passend zum Thema KI, moderne Verkündigungsformen.

In der neusten Folge (63) wendet sich die KI direkt an die Kritiker des Projekts und reagiert auf Vorwürfe wie „religiöser Bullshit“ mit einem Verweis auf den Apostel Paulus (Römer 14, 1-4): „Wir können die Verwendung von Technologie als Mittel zur Verkündigung des Evangeliums nutzen, solange wir sicherstellen, dass die Botschaft unverfälscht und in Übereinstimmung mit den Lehren der Bibel bleibt.“

Ebenfalls auf der Seite findet sich ein Dialog, in dem Voß die künstliche Intelligenz „ChatGPT“ hinsichtlich der Möglichkeiten der KI befragt, über geistliche und politische Themen zu sprechen und zu urteilen.