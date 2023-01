Vom Atheisten zum Christen: Fußballtrainer Marco Rose glaubt an Gott

Marco Rose, Trainer des Bundesliga-Vereins RB Leipzig, wächst in der DDR ohne jede Beziehung zur Religion auf. Als Fußballprofi kommt er durch einen Freund zum christlichen Glauben.

Von Markus Kosian (PromisGlauben)

Der ehemalige Fußball-Profi und heutige Trainer von RB Leipzig Marco Rose steht seit Jahren ganz selbstverständlich zum christlichen Glauben, zu dem er im Laufe seines Lebens fand. Nun erkundigte sich die Wochenzeitung Die Zeit im Interview mit dem RB-Coach nach dessen Glauben. Der 46-Jährige stand zu den jeweiligen Fragen Rede und Antwort.

Im Interview mit den Salzburger Nachrichten berichtete der gebürtige Leipziger im Juli 2018, dass er in der damaligen DDR atheistisch aufwuchs und er sich „über gewisse Lebensumstände entschieden [habe], mit Gott zu leben“. Gott tue ihm heute gut, erklärte er weiter.

Im Zeit-Interview wurde Marco Rose nach seinem Tattoo am rechten Oberarm gefragt, das das Gemälde „Betende Hände“ von Albrecht Dürer zeigt. Der gebürtige Leipziger erklärte daraufhin, dass er „atheistisch erzogen“ wurde und dadurch „gar keine Beziehung zu Religion“ gehabt habe. In seiner Zeit als Spieler beim FSV Mainz 05 habe er einst durch einen guten Freund, der Christ ist und mit dem er „viel“ über den Glauben sprach, zum Glauben an Gott gefunden. Interessante Erlebnisse ordnete er dadurch nicht mehr dem Zufall zu.

Dies seien „einfache Momente“ gewesen, „in denen ich ständig mit der Nase auf dieses Thema [Glauben; Anm. d . Red.] gedrückt wurde“. Dabei sei es nicht um Kleinigkeiten gegangen, „sondern echt große Dinge“. Infolgedessen habe er irgendwann angefangen, Bibelkreise zu besuchen, wodurch sich sein Glaube festigte, was Rose wie folgt beschreibt: „Und dann war das Gefühl einfach da, ja, ich glaube. Ich bin dankbar dafür.“

Danach gefragt, ob ihn der Glaube auch ins Stadion begleitet, zeigte der RB-Trainer, dass sein Glaube auf einer tieferen Ebene angesiedelt ist. Dazu sagte er: „Für mich ist klar, dass Gott uns nie den Sieg in einem Fußballspiel schenkt. Denn der andere Trainer, die anderen Spieler wollen ja auch einen. Nein, darum geht es nicht beim Glauben.“

Rose: Glaube hilft, Siege und Niederlagen einzuordnen

Aber man könne dafür beten, „dass sich niemand wehtut, dass der Bessere gewinnt, dass die Spieler Kraft haben und gesund bleiben“. Der Glaube helfe vor allem, Dinge besser einzuordnen – Siege wie Niederlagen, erklärte Marco Rose weiter.

Auch gibt ihm der Glaube ein Bewusstsein, dass es im Leben um mehr geht als das Gewinnen von Fußballspielen. Seit vielen Jahren engagiert sich Marco Rose für den Verein „Elternhilfe für krebskranke Kinder Leipzig“. Er kickt zum Beispiel regelmäßig beim großen Benefiz-Fußballturnier mit oder wirbt als Botschafter dafür. Ende Januar wird der Leipziger auch beim 23. Benefizkonzert für krebskranke Kinder dabei sein.

Quellen: zeit.de, facebook.com