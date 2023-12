Jervis Campell: Hopefull Hearts Club

Willst du dem »Club der hoffnungsvollen Herzen« beitreten? Jervis Campbell lädt dich dazu ein. Was dir dort geboten wird? Neue Songs, die voller Hoffnung und Vertrauen sind. Das Ganze im kreativen Sound, der in einem Mix aus Folk Rock, Gospel und Alternative Rock daherkommt. Dazu die soulige Stimme des Sängers, die eindeutig Wiedererkennungswert hat, ohne jeden Song gleich klingen zu lassen. Jedes Lied sei ein Gebet, verrät Jervis, das ihm in seinem Leben geholfen habe.

Nun wünsche er sich, dass auch andere sie zu ihren Gebeten machen könnten. Und das setzt er auch ganz praktisch um: Jervis stellt die Liedtexte und Akkorde für seine Musik kostenlos auf seiner Website zur Verfügung. Klingt gut, der Club? Dann bitte eintreten und Jervis Campbell entdecken!

reingehört_Stefan Kleinknecht