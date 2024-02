„Die Passion“: Teilnehmer für Prozession gesucht

Rund 700 Personen sollen beim TV-Live-Event „Die Passion“ von RTL in Kassel in der Kreuzes-Prozession mitlaufen. Dafür werden noch Mitwirkende gesucht. Eine frühere „No Angels“-Sängerin spielt Maria.

Am 27. März bringt der Privatsender RTL die „größte Geschichte aller Zeiten“ erneut live ins Fernsehen. Die TV-Show „Die Passion“ zeigt die letzten Stunden im Leben von Jesus Christus in moderner Form und Sprache. Ein Element der Inszenierung ist eine Prozession durch die Kasseler Innenstadt, bei der ein großes Leuchtkreuz getragen wird. Während das Team der Kreuzträger bereits komplett ist, werden für die Prozession, die aus rund 700 Personen bestehen soll, noch Teilnehmerinnen und Teilnehmer gesucht. Die Konfession spielt keine Rolle. Auf dieser Webseite können sich Interessierte noch bis zum 16. März anmelden.

In Kassel werden Prominente die Schlüsselszenen der Passionsgeschichte darstellen. Als Erzähler fungiert der Schauspieler Hannes Jaenicke. Weitere Rollen übernehmen der Musiker Ben Blümel (Jesus), Jimi Blue Ochsenknecht (Judas) und GZSZ-Star Timur Ülker (Petrus). Ebenfalls zum Cast zählt die ehemalige No-Angels-Sängerin Nadja Benaissa, die Maria verkörpern wird. „Es hat mich tief in meinem Innersten berührt, als ich erfuhr, dass ich Maria sein darf“, erklärte die 41-Jährige gegenüber RTL. Der Glaube an Gott bedeute ihr sehr viel und würde sie in ihrem alltäglichen Leben begleiten.

Schauspieler Francis Fulton-Smith, der für seine Darstellung des Politikers Franz-Josef Strauß im TV-Film „Die Spiegel-Affäre“ mit einem Bambi ausgezeichnet wurde, spielt Pilatus. „Ich bin stolz, bei der Neuinterpretation dieses biblischen Ereignisses dabei zu sein“, sagt der 57-Jährige. „Pilatus war immer gegen eine Verurteilung Jesu! Aus heutiger Sicht hat er jedoch einen großen Teil zum Erfolg des christlichen Glaubens beigetragen, denn ohne Kreuzigung, keine Auferstehung! Ohne Auferstehung, keine Barmherzigkeit und die bedingungslose Liebe Gottes gegenüber den Menschen und der Schöpfung.“

2022 hatte RTL in Essen erstmals „Die Passion“ inszeniert. Rund drei Millionen Zuschauer verfolgten die Show live im Fernsehen.

Die Passion 2024 – Teaser

Mehr über „Die Passion“: