Gott@Digital-Konferenz: Als Christen Digitalisierung + KI nutzen

Digitalisierung und Künstliche Intelligenz stehen im Fokus der Konferenz Gott@digital. Die Initiatoren wollen Christen ermutigen, mit ihren Gaben und Werten die Zukunft mitzuprägen und zu gestalten.

Drei Fragen stehen im Fokus der Konferenz Gott@digital am 24. Februar: Wie wird künstliche Intelligenz vom Spielzeug zum Werkzeug? Wie werden digitale Events zu einzigartigen Erfahrungsräumen, die Menschen zusammenbringen? Welche Tools gehören in die „digitale Werkzeugkiste“? Dazu gibt es laut Homepage Impulse von 17 Sprecherinnen und Sprecher in 21 Sessions. „Wir haben nicht alle Antworten auf diese Fragen, aber wir wollen sie gemeinsam suchen – mit allen, die Sinn stiften und Zukunft gestalten wollen.“

Im Themenbereich KI soll die Frage diskutiert werden, wie KI dabei helfen kann, begrenzte Ressourcen in Gemeinden besser zu nutzen. Zum Beispiel für ansprechendere Andachten. „Wo liegen die „Welche konkreten Tools helfen uns weiter und sind erprobt? Welche Grenzen hat KI und wo kann Schaden entstehen?“ Block zwei soll Tipps geben, wie digitale Veranstaltungen so gestaltet werden können, dass sie nicht lediglich eine „schlechte Alternative“ zu einer Präsenzveranstaltung bleiben. Bei Frage drei geht es um „Best Practice“, die Vorstellung nützlicher Tools rund um Organisation, Event-Planung, Kommunikation und Gottesdienst-Durchführung.

Zu den Sprecherinnen und Sprechern bei Gott@digital zählen unter anderem Jörg Dechert (ERF Medien), Gabriele Irle und Angelica Lermann Henestrosa (Leibniz-Institut für Wissensmedien), Michael Voß (Journalist, MDR), Andy Fronius („Mr. Jugendarbeit“), Karsten Kopjar (Medientheologe) und Christopher Schacht („Mit 50€ um die Welt“ / Life Lion).

Das Konferenzprogramm läuft von 13 bis 20 Uhr. Die Teilnahme ist per Zoom möglich – oder in Präsenz in Hamburg und Wetzlar. Ein Teilnahmebeitrag wird nicht erhoben. Initiatoren von Gott@Digital sind der Informatiker Guido Falkenberg und Marcus Wehrstein, Business Coach und Berater. Weitere Informationen gibt es auf der Homepage.