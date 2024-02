Wolfgang Overath: „Ich hab’ dem Herrgott alles zu verdanken“

Fußball-Weltmeister, Deutscher Meister, Pokalsieger: Wolfgang Overath legte eine erfolgreiche Karriere hin. Gegenüber dem Medienmagazin PRO spricht er über seine Erfolge und die Beziehung zu „seinem Herrgott“.

Der ehemalige Fußballer und Präsident des 1. FC Köln Wolfgang Overath ist inzwischen 80 Jahre alt (Jesus.de berichtete). Im Gespräch mit dem Medienmagazin PRO lässt er jetzt sein Leben Revue passieren.

Overath wuchs mit sieben Geschwistern in einfachen Verhältnissen auf. Sein Elternhaus sei sehr mit der katholischen Kirche verbunden gewesen: „Die Bindung zum Glauben war einfach da“, sagt er im PRO-Interview. Beim Fußball habe er schnell gelernt, sich durchzusetzen. Gleich in seiner ersten Bundesliga-Saison wurde er mit dem 1. FC Köln Deutscher Meister. Sein größter Erfolg war 1974 die Weltmeisterschaft: „So etwas bleibt ewig hängen“, so Overath. Er ist seit 50 Jahren verheiratet und hat drei Kinder. Ohne seine Frau Karin sei „sein ganzes Leben“ nicht möglich gewesen. Sie sei eine wichtige Unterstützung während seiner Karriere gewesen.

Overath: „Ihm habe ich alles zu verdanken“

Overath wirbt im Interview für den Glauben und die Kirche. Er sei Gott sehr dankbar für sein Leben: „Ihm habe ich alles zu verdanken.“ Als Sportler habe er immer eine Halskette getragen. Er bedauere jedoch, dass der Profi-Fußball früher noch nicht so weit gewesen sei, um über den Glauben öffentlicher zu reden.

