5 biblische Geschichten über das Fasten

In der Fastenzeit überdenken viele Christen ihren Lebensstil – manche verzichten auf Social Media oder Alkohol. Zur Zeit der Bibel ging das Fasten oft an die persönliche Substanz.

Von Tim Bergen

Ich verzichte in der Fastenzeit auf „Fußballkonsum“ – nichts hören, lesen, schauen, was mit Fußball zu tun hat. Andere Leute in meiner Generation deinstallieren Instagram und verbringen weniger Zeit am Smartphone. Das fällt vielen schwer. Wenn wir uns anschauen, wie Menschen in der Bibel gefastet haben, dann wirkt „Social Media detox“ dagegen sehr blass.

Die folgenden fünf Geschichten können ein Muster für heutiges Fasten sein – bei Nahrungsverzicht sollte man jedoch sehr vorsichtig sein und nicht seine Gesundheit gefährden. Die Geschichten sind für mich in erster Linie Motivation, mein persönliches Fastenziel einzuhalten und mehr Zeit mit Gott zu verbringen.

1. Königin Esther fastet, um zu überleben

Esther 4: Königin Esther erfährt von einem Vernichtungsplan gegen die Juden. Das Volk in der Stadt weint und fastet bereits und Esther ist sehr bestürzt. Das Betreten des Königshofes ohne Einladung steht unter Todesstrafe. Unter Lebensgefahr will sie trotzdem um Gnade für ihr Volk bitten. Als Vorbereitung für den Gang zum König fastet sie. Esther 4, 16: „So geh hin, versammle alle Juden, die in Susan anwesend sind, und fastet für mich, drei Tage lang bei Tag und Nacht, esst und trinkt nicht. Auch ich will mit meinen Mägden so fasten, und dann will ich zum König hineingehen, obgleich es nicht nach dem Gesetz ist. Komme ich um, so komme ich um!“

Fazit: Die mutige Königin Esther fastet vor einer lebenswichtigen Entscheidung, indem sie drei Tage lang nichts isst und nichts trinkt.

2. Jesus fastet in der Wüste 40 Tage lang

Nach seiner Taufe geht Jesus in die Wüste. Dort fastet er, Matthäus 4,1-2: „Danach führte der Heilige Geist Jesus in die Wüste, weil er dort vom Teufel auf die Probe gestellt werden sollte. Nachdem er vierzig Tage und vierzig Nächte keine Nahrung zu sich genommen hatte, war er sehr hungrig.“ Der Grund für sein Fasten wird nicht erwähnt. Viele Christen fasten aufgrund dieser Geschichte vierzig Tage als Vorbereitung auf Ostern von Aschermittwoch bis Karsamstag. Eigentlich sind es 46 Tage, aber weil die Sonntage vom Fasten ausgenommen sind, bleiben es 40 Tage.

3. David fastet aufgrund von Trauer

Die Israeliten befinden sich im Krieg mit den Philistern. Der spätere König David und seine Gefolgsleute warten auf Neuigkeiten vom Schlachtfeld. Ein Bote kommt mit schlechten Nachrichten: König Saul und sein Sohn Jonathan, Davids bester Freund, wurden in der Schlacht getötet. Davids Reaktion, 2. Samuel 1,11-12: „Da zerrissen David und seine Männer ihre Kleider. Sie klagten und weinten und fasteten bis zum Abend um Saul und seinen Sohn Jonathan und um das Heer des HERRN und die Männer Israels, weil so viele in der Schlacht umgekommen waren.“

Fazit: Als Zeichen der Trauer fastet David einen Tag lang.

4. Fasten, um die richtige Entscheidung zu treffen

Um die richtige Entscheidung für die Gemeinden zu treffen, wollen wir fasten und beten. Das denken wahrscheinlich Paulus und Barnabas während ihrer ersten Missionsreise auf dem Weg nach Syrien. Dort bestimmen sie Gemeindeleiter, Apostelgeschichte 14,23: „In jeder Gemeinde beriefen sie Älteste. Sie fasteten und beteten und befahlen sie der Fürsorge des Herrn, an den sie nun gläubig geworden waren.“ Hier wird das Fasten für einen Entscheidungsprozess genutzt – es zeigt auch die Tragweite der Entscheidung.

Fazit: Paulus und Barnabas fasten im Entscheidungsprozess für Leitungspositionen in Gemeinden.

5. Die Bewohner von Niniveh fasten als Zeichen der Reue

Fasten kann auch ein Ausdruck der Reue und Buße sein. Das tun auch die Bewohner der Stadt Niniveh, die der Prophet Jona zur Buße aufruft. Sie hören auf ihn. Jona 3,7-9: „Dann ließen der König und die führenden Männer folgenden Erlass in Ninive bekannt geben: »Weder Mensch noch Vieh, Rind und Schaf dürfen irgendetwas essen. Sie dürfen weder weiden noch Wasser trinken. Mensch und Tier sollen sich in Säcke kleiden und sich ganz dem Gebet zu Gott widmen.“ Wie lange die Bewohner der Stadt fasten, wird nicht berichtet, aber sie zeigen Reue, indem sie fasten und beten.

Fazit: Die Bewohner von Niniveh fasten im Kollektiv als Zeichen der Reue und Buße.