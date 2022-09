Ein guter Christ ist kein radikaler Pazifist

Müssen Christen immer die andere Wange hinhalten und komplett auf Gewalt verzichten? Keinesfalls, meint der Ethiker Alexander Maßmann.

Keine Waffen an die Ukraine liefern oder noch deutlich mehr? Der Ethiker Alexander Maßmann beschäftigt sich für die Nachrichenseite evangelisch.de mit der Frage, ob Pazifismus die einzige christliche Option ist. Maßmann sieht für einen Radikalpazifismus keinen Platz in der christlichen Ethik in einer Demokratie. Um das Problem zu klären, wirft er einen Blick in die Bibel. Das Neue Testament äußere sich zwar kritisch zur Gewalt, halte den Dienst als Soldat allerdings vereinbar mit dem Glauben.

Außerdem ist Maßmann der Ansicht, dass die Gewaltfreiheit der Bergpredigt nicht 1:1 auf heute angewendet werden könne. In einer Demokratie wie Deutschland können die Bürgerinnen und Bürger – anders als im Römischen Reich oder der DDR – mitbestimmen. Deshalb seien Christinnen und Christen mitverantwortlich für den Schutz der Mitmenschen. „Denn wer Unrecht nicht ahndet, ermuntert zur Gewalt“, schreibt Maßmann. Der Radikalpazifismus dagegen verweigere sich der Mitverantwortung, das Recht durchzusetzen.

Link: „Ist Pazifismus die einzige christliche Option?“ (evangelisch.de)