NGO fordert größeren Einsatz für Christen und religiöse Minderheiten

Christen sind weltweit zunehmender Gewalt ausgesetzt, sagt die Gesellschaft für bedrohte Völker. Die NGO fordert deshalb von Kirche und Staat mehr Einsatz für religiöse Minderheiten.

Zum ersten Advent fordert die Gesellschaft für bedrohte Völker (GfbV) die deutsche Bundesregierung, die demokratischen Parteien sowie die großen Kirchen in Deutschland auf, ihren Einsatz für christliche Gemeinschaften und die Religionsfreiheit zu verstärken.

„Auch im Jahr 2024 hat sich die Situation der Christen vielerorts nicht verbessert. Im Gegenteil: In vielen Ländern wie Nordkorea, Indien, Pakistan, Afghanistan, Iran, Jemen, Saudi-Arabien, Eritrea, Somalia, Sudan, Libyen und Nigeria sehen sich christliche Gemeinschaften zunehmender Gewalt ausgesetzt. Insbesondere radikale Islamisten sunnitischer oder schiitischer Prägung bedrohten die Religionsfreiheit von Christen und religiösen Minderheiten wie den Yeziden, Bahá’í, Mandäern und Juden, warnt der GfbV-Nahostreferent, Dr. Kamal Sido.

Fanatismus und Intoleranz

„Ein Grund für die Verfolgung von Christen und anderen religiösen Minderheiten ist der Fanatismus und die Intoleranz islamistischer Regierungen, Milizen und Gruppen. Sie wollen nicht, dass Andersgläubige die Freiheit haben, ihren Glauben zu leben oder sich gar für einen anderen Glauben zu entscheiden“, erklärt der Menschenrechtler. Im Iran wachse die Zahl der Menschen, die zum Christentum konvertierten, aber: „Sie werden durch das Mullah-Regime massiv verfolgt.“

Auch die Lage der kurdischen Christen aus Afrin in Syrien sei prekär. Etwa 1.200 von ihnen lebten seit der Vertreibung aus ihrer Heimat 2018 noch immer in Zelten in Geflüchtetenlagern. Sie werden die Weihnachtsgottesdienste in Baracken im Niemandsland im Nordwesten Syriens feiern. „Auch dort werden sie fast täglich von der Türkei angegriffen, unter anderem mit Kampfdrohnen“, sagt der Nahostreferent.

Besuch des Bundespräsidenten in Ägypten

Christen in arabisch-islamisch geprägten Ländern blickten mit großer Hoffnung auf Deutschland. „Denn die Religionsfreiheit ist ein Grund- und Menschenrecht, das in allen wichtigen internationalen Konventionen und Erklärungen sowie im Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland verankert ist.“ Der Besuch von Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier in Ägypten in Begleitung des koptischen Bischofs Anba Damian sei ein positives Zeichen für die Christen in Ägypten und der gesamten arabisch-islamisch geprägten Welt gewesen. Doch es dürfe nicht bei Gesten bleiben: „Die Bundesregierung muss sich nachhaltig für die Rechte der Christen weltweit einsetzen“, fordert Sido.