Open Doors: Religiöse Verfolgung nimmt weltweit zu

Das christliche Hilfswerk „Open Doors“ zeichnet im Weltverfolgungsindex 2024 ein düsteres Bild. Die Situation von Christen habe sich weltweit verschlechtert.

Im Weltverfolgungsindex listet „Open Doors“ einmal jährlich die 50 Länder auf, in denen Christinnen und Christen nach Einschätzung des Hilfswerks am stärksten verfolgt werden. Die Verfolger seien zumeist „islamistische, hinduistische, buddhistische oder kommunistische Regime und Gruppierungen sowie Autokraten und kriminelle Banden“, heißt es.

- Werbung -

Eskalation in Indien

Die zehn Länder mit der stärksten Christenverfolgung sind laut“ „Open Doors“ Nordkorea, gefolgt von Somalia, Libyen, Eritrea, Jemen, Nigeria, Pakistan, Sudan, Iran und Afghanistan. Nordkorea steht seit Jahren an der „Spitze“ des Index. Auch die anderen genannten Länder waren bereits in den Vorjahren fast alle ganz oben in der Rangfolge zu finden. Die bevölkerungsreichsten Länder der Welt, Indien und China, belegen die Plätze 11 und 19.

In China ließ das Regime nach Angaben von „Open Doors“ mehrere Tausend Kirchen schließen oder zerstören. In Pakistan und Indien seien es dagegen aufgewiegelte Volksmengen, die Kirchen attackierten. Im indischen Bundesstaat Manipur wurden im Mai 2023 laut Angaben des Erzbischofs von Imphal bei Ausbrüchen von Gewalt gegen Christen in nur 36 Stunden 249 Kirchen zerstört, insgesamt etwa 400. Die UN zeigte sich in einer Erklärung entsetzt über die Gewalt, insbesondere gegen christliche Mädchen und Frauen.

Vertrieben, geschlagen, getötet

Der Leiter von „Open Doors“ Deutschland, Markus Rode, erklärte: „Wir schreiben das Jahr 2024 nach Christi Geburt und müssen eine schier entfesselte Gewalt gegen Christen erleben. Ist Religionsfreiheit nur noch ein Lippenbekenntnis?“ Laut Rode werden Zehntausende Menschen vertrieben, geschlagen, verschwinden in Arbeitslagern und dunklen Kerkern, weil sie sich zu Jesus Christus bekennen. Kirchen würden zerstört oder geschlossen, Gottesdienste und mehrheitlich christliche Dörfer überfallen.

Nach Einschätzung des Hilfswerks seien rund 5.000 Christen weltweit wegen der Ausübung ihres Glaubens getötet worden, davon allein 4.118 in Nigeria, erklärte „Open Doors“. Im Vorjahreszeitraum waren es insgesamt noch mindestens 5.621 getötete Menschen. Stark zugenommen habe die Zahl der Opfer von physischer Gewalt, die Zahl von Angriffe auf Häuser und die Zahl der Vertriebenen. 365 Millionen Christen seien weltweit wegen ihres Glaubens mindestens in hohem Maße Verfolgung und Diskriminierung ausgesetzt.

- Werbung -

Der Weltverfolgungsindex basiert laut Open Doors auf der Erhebung von dokumentierten Übergriffen auf Christen und Gemeinden in den einzelnen Ländern. Das überkonfessionelle Hilfswerk «Open Doors» ist seit 1955 in mittlerweile mehr als 70 Ländern für verfolgte Christen aktiv. Berichtszeitraum des Index 2024 ist der 1. Oktober 2022 bis 30. September 2023.

Link: Weltverfolgungsindex 2024