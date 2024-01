„Die Passion“: Instagram-Nutzer können über Besetzung abstimmen

Der Termin für die TV-Show „Die Passion – die größte Geschichte aller Zeiten“ steht fest. RTL überträgt am 27. März live aus Kassel. Für die Besetzung einer der Hauptrollen nimmt der Sender via Instagram Vorschläge entgegen.

RTL wird am 27. März die zweite Auflage der TV Show „Die Passion“ in einer Live-Inszenierung aus Kassel ausstrahlen. Dies teilte der Sender RTL jetzt in Köln mit. Dabei wird die Leidensgeschichte Jesu mit als Musical mit Popsongs dargestellt. Schauspieler Hannes Jaenicke übernimmt bei der Inszenierung in Kassel die Rolle des Erzählers und führt live vor Ort durch die Ostergeschichte, wie der Sender erklärte. Im Internet könnten Instagram-User diesmal aktiv an der Besetzung des „Passion“-Casts mitwirken und Vorschläge für die Rolle des Verbrechers Barabbas machen. Sie sollen auf der RTL-Seite in den Kommentaren ihren Wunschkandidaten angeben, heißt es.

Bei der Prozession soll nach Senderangaben ein großes Leuchtkreuz durch die Kasseler Innenstadt bis zur Hauptbühne am Friedrichsplatz getragen werden. Etwa 800 Menschen sollen an der Prozession teilnehmen. Gesucht würden rund 100 Menschen, die das Kreuz tragen und rund 700 Menschen, die bei der großen Prozession am Kreuz mitlaufen, erklärte RTL.

Quoten- und Zuschauererfolg

Jaenicke begründete sein Engagement laut Mitteilung mit „zunehmender Geschichts-Amnesie, Bildungsferne und der Tatsache, dass an Festen wie Weihnachten und Ostern heute eine starke Geschenkekultur zu überwiegen scheint“. Vor diesem Hintergrund finde er es wichtig, gelegentlich an die Fundamente der christlich-jüdischen Geschichte zu erinnern. „Deshalb finde ich die Idee, die Passionsgeschichte live und zeitgemäß aufzuführen, hervorragend.“

Der Sender hatte im vergangenen Jahr auf die Einschaltquoten bei der ersten Liveshow in Essen verwiesen: mit insgesamt 3,14 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern sei das Format „ein echter Quoten- und Zuschauererfolg“ und auch in den sozialen Netzwerken unter dem Hashtag #DiePassion ein Thema gewesen. Bei der „Passion 2022“ in Essen hatte Schauspieler Martin Semmelrogge die Rolle des Barabbas übernommen.

„Die Passion“ gehört in den Niederlanden bereits seit über 13 Jahren zu Live-TV-Events zu Ostern.

