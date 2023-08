Kann man einem Amokläufer vergeben?

Ulrike Blessing hat 2009 als 15-jährige Schülerin den Amoklauf an der Albertville-Realschule in Winnenden miterlebt. Dort erschoss ein Jugendlicher 15 Menschen und anschließend sich selbst. Jahrelang war Ulrike voller Wut auf den Amokläufer.

Von Catharina Bihr

- Werbung -

Laute Geräusche, die sich nicht zuordnen lassen. Menschen, die aus der Schule fliehen, obwohl doch gerade Unterrichtszeit ist. Im ersten Moment weiß Ulrike Blessing die Geschehnisse an diesem Mittwochvormittag im März 2009 nicht einzuordnen. Dann fällt ein Schuss durch die verschlossene Klassenzimmertür, der die Referendarin trifft, die gerade noch Chemieunterricht gegeben hat. Ab diesem Moment sind Ulrikes Erinnerungen nur noch bruchstückhaft vorhanden.

Sie weiß noch, wie ihre Klasse in einen Nebenraum flüchtete. Und dass man sich später im benachbarten Schwimmbad versammelte. Wie sie in den Nebenraum kam, weiß sie nicht mehr. Doch an eines entsinnt sie sich noch heute ganz klar: An den tiefen Frieden, der sie plötzlich erfüllte. Inmitten der Todesangst und der Unsicherheit ist er auf einmal da. „Ich sah mein Leben an mir vorüberziehen und dachte: ‚Hey, war doch ein tolles Leben! Wenn ich heute gehen muss, dann weiß ich: Ich bin bei Gott.‘“

Zerreißprobe für den jungen Glauben

Diese Zuversicht hatte Ulrike erst seit Kurzem. Als Kind plagte sie oft Angst vor dem „Nichts“, das nach dem Tod auf sie wartete. Auch ihre Eltern und ihre große Schwester konnten diese Furcht nicht lindern. Dann lernt Ulrike in der Jugendgruppe der örtlichen Gemeinde Christen kennen und begegnet einem Gott, der nach dem Tod kein Nichts, sondern Gemeinschaft und ewiges Leben verspricht. Mit 14 Jahren gibt sie ihr Leben Jesus. Immer wieder wiederholt sie im darauffolgenden Jahr ihr „Ja“ zu ihm. Der Amoklauf in der Albertville-Realschule in Winnenden am 11. März 2009 stellt ihren noch jungen Glauben auf eine schwere Zerreißprobe.

- Weiterlesen nach der Werbung -

In den darauffolgenden Tagen erfährt Ulrike, dass unter den Todesopfern mehrere Bekannte und Freundinnen sind. Fassungslosigkeit und Wut bestimmen die nächste Zeit. Schwer ist es für sie auch, als um sie herum langsam wieder Normalität einkehrt: Der Unterricht findet wieder statt, der größte Schock scheint überwunden. Doch in ihrem Innern brodelt es. Nicht nur einmal fragt sie sich, was sie wohl tun würde, wenn der Amokläufer noch leben würde. Ihr Herz ist voller Hass, doch sie lässt sich nichts anmerken, baut sich eine lächelnde Fassade auf und versucht, ihr Leben wieder aufzunehmen.

Es ist eine Zeit der Identitätsfindung und des Schwankens zwischen Schwärmereien, Partys und ihrem Glauben, der gleichzeitig Anker und größte Herausforderung ist. Mit dem, was der Amoklauf in ihr angerichtet hat, beschäftigt sich Ulrike kaum, obwohl sie sich eigentlich vorgenommen hatte, die Geschehnisse nicht zu verdrängen. Erst zwei Jahre später beginnt in Ulrikes Leben ein heilsamer Prozess, der bis heute andauert.

Eine starke Schulter

Da ist zum einen die Begegnung mit ihrem heutigen Mann Tobi, den sie beim Pfingstjugendtreffen Aidlingen, das jährlich vom dortigen Diakonissenmutterhaus veranstaltet wird, kennenlernt. Nachts am Lagerfeuer vertraut Ulrike sich ihm an und ist hinterher verblüfft, dass sie sich ihm bereits bei der allerersten Begegnung öffnen kann, noch ohne ihn wirklich zu kennen. Tobi wird ihr zur wichtigen Stütze, wenn Angst und Flashbacks sie einholen.

Er hat ihr auch beigebracht, sich die Frage „Was bringt mir das?“ zu stellen: „Wie bringt mich dieser Gedanke weiter?“ Dann merkt Ulrike, dass ihr Hass sie nicht weiterbringt. Hass bringt nie etwas Gutes, er führt höchstens zu weiterem Hass. Dagegen stellt sie fest, dass sogar der schreckliche Amoklauf etwas Gutes hervorgebracht hat, zum Beispiel eine Schülergemeinde oder das Aktionsbündnis Amoklauf Winnenden, das sich für Gewaltprävention an Schulen einsetzt.

- Werbung -

Die Last wird leichter

Weitere wichtige Erkenntnisse gewinnt Ulrike beim Lesen des autobiografisch geprägten Romans „Die Hütte: Ein Wochenende mit Gott“. In diesem Buch verliert Familienvater Mackenzie seine kleine Tochter, die von einem Entführer ermordet wird. Er versinkt in Bitterkeit und Trauer. Dann erhält er eine außergewöhnliche Einladung in eine Hütte, in der er Gott in dreifacher Gestalt antrifft: Als „Papa“, verkörpert von einer liebevollen Mutterfigur, als junger Mann Jesus und als die Heilige Geist (das hebräische Ursprungswort in der Bibel ist feminin), genannt Sarayu, im Körper einer jungen Frau. Mackenzie lernt an diesem Wochenende in der Hütte zu vergeben.

Vergebung? Das ist für Ulrike zunächst unvorstellbar. Wie soll sie dem Amokläufer, der so viele Menschen auf dem Gewissen hat, darunter ihr wichtige Menschen, vergeben? Doch dann fasst sie den Mut, Vergebung in ihrem Leben zuzulassen. Ein Jahr lang spricht sie die Worte „Ich vergebe dir“ jeden Tag aus. Mit jedem Tag glaubt sie sich die Worte selbst ein wenig mehr. Ulrike erlebt, wie sie immer freier wird. Die Last, die ihr das Herz schwer machte, wird kleiner und leichter. Sie merkt: Das Gewicht von Wut und Hass trägt sie ausschließlich selbst; der Empfänger ihrer Gefühle ist davon nicht beeinträchtigt. Es gelingt ihr, Stück für Stück loszulassen und dadurch ihre Hände, die diese Last getragen haben, wieder freizubekommen.

Ihre Kindheit war behütet und glücklich, eine liebevoll geformte Vase entstand. Der Amoklauf war wie ein Hammerschlag, der die Vase in tausend Teile zerspringen ließ.

Ein Trost ist es für sie zu wissen, dass sie ihr Päckchen bei Gott abladen darf und es nicht einfach im luftleeren Raum verpufft. „Gott hat mich nicht geheilt, aber er hat mich wiederhergestellt“, sagt sie heute. Es werden immer Narben bleiben und es gibt weiterhin viel zu lernen. Doch die Fassade, die sie sich aufgebaut hatte, zerbröckelte Stück für Stück und ihr aufgesetztes Lächeln wurde wieder aufrichtig. Ulrike vergleicht diesen Prozess gerne mit einer Vase, die zerbrochen und wieder zusammengesetzt wurde.

Ihre Kindheit war behütet und glücklich, eine liebevoll geformte Vase entstand. Der Amoklauf war wie ein Hammerschlag, der die Vase in tausend Teile zerspringen ließ. Durch viele Gespräche mit ihrem Mann, einer Seelsorgerin und Freundinnen, durch Gebet, das Buch „Die Hütte“ und weitere Schlüsselmomente setzte Gott die Scherben eine nach der anderen wieder zusammen. Am Ende des Prozesses steht wieder die komplette Vase, zwar von Rissen durchzogen, doch fest und stabil, von der Sonne beleuchtet und dadurch selbst strahlend.

In den letzten Jahren hat Ulrike mehr und mehr das Gefühl, dass sie ihre Geschichte teilen soll und anderen dadurch Mut machen kann. So hat sie sich sehr gefreut, als ein Verlag Interesse an der Veröffentlichung ihres Manuskriptes zeigte. Obwohl Ulrike nicht gerne im Mittelpunkt steht, hat sie sich zudem letztes Jahr getraut, über ihre Geschichte zu predigen. Ihre eigentliche Sprache ist jedoch die Musik. Ulrike singt leidenschaftlich gerne und hat viele eigene Lieder geschrieben, auch um Dinge zu verarbeiten, die sie beschäftigen.

Zuversichtlich in die Zukunft

Heute ist Ulrike eine erwachsene Frau: Mutter, ausgebildete Ergotherapeutin und begleitende Seelsorgerin. Mit ihrem Mann und ihren beiden Söhnen lebt sie am Bodensee. Ihr Alltag ist zurzeit sehr herausfordernd: Neben Krabbelgruppe und Elternzeit haben sie und ihr Mann einen ökumenischen Gottesdienst mit mehreren umliegenden Gemeinden ins Leben gerufen – den „All in“. Dazu steht derzeit auch noch der Umbau eines Hauses an, das die beiden nach vier Jahren Suche in ihrer unmittelbaren Nachbarschaft gefunden haben.

„Wir müssen gerade viel stemmen“, gibt Ulrike zu, „aber ich möchte das auch so – ich mag es nicht, wenn es langweilig ist.“ Zusammen mit ihrem Mann will sie sich weiter als Brückenbauerin zwischen den Konfessionen und Glaubensrichtungen einbringen. Nach ihrer Elternzeit möchte sie auch gerne wieder als Ergotherapeutin arbeiten und Menschen helfen, ihre Handlungsfähigkeit im Alltag zu verbessern. Bei all diesen schönen Plänen blickt Ulrike offen und zuversichtlich in die Zukunft. So vieles ist noch möglich!

Catharina Bihr lebt in Stuttgart und arbeitet als Bildungsreferentin.

Ulrike Blessing erzählt ihre Geschichte ausführlich in dem Buch „Mein Gott kann“, in dem Herausgeberin Désirée Wiktorski drei wahre Geschichten der Befreiung von unterschiedlichen Frauen veröffentlicht hat.