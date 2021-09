Hab ich’s drauf abzugeben?

Out of the Box – Weil wir wunderbar gemacht sind

Die zweiwöchentliche Kolumne von Tom Laengner

Bedürftigen zu helfen ist Teil der christlichen DNA – oder nicht? Tom Laengner stellt sich diese Frage bei einer Radtour – und fasst einen Entschluss.

Eine lange Strecke mit dem Rad zu fahren ist kein Hexenwerk. Ich darf nur nicht aufhören, in die Pedale zu treten. Klingt leider einfacher als es ist. Aber solche Gedanken geben mir Kraft, wenn ich mich mit Ach und Krach über eine Steigung wuchte.

Am letzten Samstag gab es mal wieder so eine Situation. Doch eigentlich dachte ich die ganze Zeit an Jean Bosco. Vor ein paar Jahren hatten wir uns in Kigali kennengelernt, der Hauptstadt von Ruanda. Er war Sicherheitsmitarbeiter in einer Pension. Ich arbeitete im Land der tausend Hügel an einer Reportage über Fahrradkuriere. Auch ohne Kettenschaltung hätten diese robusten Jungs die Steigungen im Hügelland der Elfringhauser Schweiz mit links bewältigt. Doch mir tropfte schon das Wasser aus dem Fahrradhelm! Jean Bosco hatte eigentlich die schlanke Statur eines Bergfahrers der Tour de France. In seiner Wirklichkeit spielte Sport keine Rolle. Als Wachmann brachte er seine Kinder durch. Wir redeten und lachten miteinander und ein Jahr später aß ich bei ihm Zuhause mit seiner Familie Bohnen, Hühnchen und Reis. Irgendwie sind wir dann immer in Kontakt geblieben.

Von Krankheit gezeichnet

Eines Tages schickte er mir dann ein Foto über WhatsApp. Bosco war lebensbedrohlich erkrankt. Ich war erschüttert. Da lehnte der Mittdreißiger auf zwei hölzernen Gehstützen. Er wirkte verscheucht und erschrocken. In seinen Augen las ich die Frage, was wohl aus seiner Familie werden würde, wenn er stürbe. Von seinen 50 Euro Monatslohn hatte er schließlich keine Rücklagen machen können. Medizinische Versorgung war für ihn schwer zugänglich. Meine Frau und ich mussten weinen, weil er so schlimm aussah. Und auch jetzt auf dem Rad wusste ich, dass die Feuchtigkeit in meinen Augen nicht von einem verirrten Insekt herrührte. Würde es reichen, Gott um Heilung zu bitten? Wäre finanzielle Hilfe nicht ein Tropfen auf den heißen Stein? Mir war auch klar, dass ich nicht die Welt retten kann. Aber allein darauf warten, dass sich die gesellschaftlichen Verhältnisse ändern? Also, ich weiß nicht!

Geben – weil ich es kann

Als ich die nächste Steigung in Angriff nahm, freute ich mich schon auf die zu erwartende Abfahrt. Dabei kam mir der Spruch auf einem T-Shirt in den Sinn. Darauf stand : „Ich fahre ohne Akku, weil ich es kann“. Naja, warum soll nicht ein Hemd an etwas erinnern, was auch in der Bibel gefordert wird?

„Weigere dich nicht, dem Bedürftigen zu geben, wenn deine Hand es vermag“, steht in dem Buch der Sprüche. Klingt etwas hölzern? Mag sein, aber ich finde es doch klar verständlich. Da hatte ich meine Antwort. Und überhaupt: Wen hätte Bosco um Hilfe fragen sollen? Und wie peinlich muss das Eingeständnis sein, es nicht zu bringen, für seine Leute daheim zu sorgen.

Ich wollte nicht in seiner Haut stecken. So gab ich mir auf meinem Sattel einen Ruck. Ich sprach zu mir: ‚Alter, mach dich nicht nass wegen ein paar hundert Euro!‘ Ja, das würde mir etwas wehtun. Ihm aber würde es guttun. Und wenn ich, nur mal so als Idee, in den nächsten Wochen beim Essen einsparen würde, dann hätte ich einen Gewinn. Mein Immunsystem würde es mir möglicherweise danken! Im Fall der Fälle kann das über Leben und Tod entscheiden. Also! So machte ich mir Mut und bin dann entspannt nach Hause geradelt und habe getan, was ich meiner Meinung nach eben tun musste.

