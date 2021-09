Wohin gehen ungeimpfte Menschen am Sonntag zum Gottesdienst?

Out of the Box – Weil wir wunderbar gemacht sind

- Werbung -

Die zweiwöchentliche Kolumne von Tom Laengner

Mit den 2G-Regeln würden Kirchen 37 Prozent der Bevölkerung vom Gottesdienstbesuch ausschließen. Tom Laengner plädiert für mehr Begegnung mit Andersdenkenden im Auftrag der Evangelisation.

Klare Sache: Die Natur ist nicht zwingend Parteimitglied bei den Grünen.

Und genauso wenig wohnt Gott notwendigerweise in der Kirche. Obwohl: Ruhig hätte er es da im Allgemeinen schon. Denn in der Woche ist meist nicht viel Betrieb. Bliebe da noch der Sonntag. Jedoch sind es nach Angaben der Evangelischen Kirche in Deutschland knapp unter fünf Prozent der Mitglieder, die sich am Tag des Herrn vor den Altar setzen. Während beim Fußball kaum ein Weg zu weit ist und manche Fans sogar nach einer dritten Halbzeit lechzen, freuen sich viele Gläubige, wenn sie nach 45 Minuten ein erlösendes Amen hören.

Radikaler als die Bundesregierung

Dieses Wort werden in Zukunft wahrscheinlich noch weniger Menschen hören. Und das hat seinen Grund. Kirchen aller Art denken offensiv über eine 2G-Regelung für den Gottesdienst nach. Darunter ist eine Freikirche im Ruhrgebiet, die zumindest auf der Webseite „andere nicht im Regen stehen lassen“ will und auch möchte, dass in der Gemeinde „das ganze Leben Raum“ hat. Doch ihre 2G-Corona-Regeln haben ab September Folgen. Wohin gehen dann noch nicht geimpfte Menschen zum Abendmahl, gemeinsamem Lobpreis und zur Verkündigung der uneingeschränkten Liebe Gottes?

- Werbung -

Natürlich haben sich Menschen in kirchlichen Leitungspositionen bei solchen Entscheidungen den Kopf zerbrochen. Schließlich haben wir ihn längst nicht nur für die schicke Frisur. Was treibt uns Christen eigentlich dazu, radikaler zu sein als die Bundesregierung? Wenn es um Liebe und Opferbereitschaft ginge, dann ließe ich mir das gefallen. Aber hier?

Aktuell beträfen die 2G-Umsetzungen von kirchlicher Seite knapp unter 40 Prozent der Bevölkerung. Das sind in der Republik von Einigkeit und Recht und Freiheit rund 32 Millionen Menschen. Ob das alles verblödete Ignoranten sind? Wahrscheinlich sind welche darunter. Aber dass meine kettenrauchende Bekannte aus Recklinghausen nachhaltig leben soll, nur weil sie geimpft ist?

- Werbung -

Mal nebenbei: Der Tabakatlas 2020 spricht von 120.000 Todesopfern durch Tabakkonsum. Mir hat mal jemand gesagt, dass in einer Kippe keine Vitamine drin seien. Aber was rede ich; das weiß ja eigentlich auch jeder.

Mehr Mut wäre gut

Was ich mich jetzt vielmehr frage, ist: Was denkt Jesus darüber? Gesundheit und Sicherheit von Menschen liegen ihm sicher am Herzen. Aber ob sie ihm über alles geht? War er es nicht, der den Leprakranken berührt hat, mit dem Zöllner zu Mittag aß und dann auch noch am geheiligten Sabbat heilte? Und dabei habe ich die Aktion mit der Peitsche und dem Tempel noch gar nicht erwähnt. Der Mann lebte gefährlich! Und doch waren seine Worte und seine Taten von einer atemberaubenden Kraft und Schönheit.

Allerdings wollten sie den Mann aus Nazareth auch in der Kirche von damals nicht ganz und gar. Von daher könnte ich vermuten, dass ihn vielleicht 2G nicht überrascht. Möglicherweise würde er sagen, dass der Kirche ein wenig mehr Mut gut täte. Mein lieber Schwan: Da machen wir Christen in Evangelisation und lassen nun per Erlass 32 Millionen Menschen vor der Tür stehen?

Da könnten wir hoffen und beten, dass sie tun, was wir empfehlen und wollen. Also sich pieksen lassen. Oder sie bleiben eben weg. Das wäre krass! Ich muss sagen, dass ich damit nicht leben kann. Eine kleine Dosis Mut wäre nicht verkehrt. Das muss ich nicht prinzipiell richtig finden, sondern leben. Begegnung mit dem Ungeimpften wäre ein erster Schritt aus meiner Gartenzwergidylle. Denn auf der einen Seite tun wir uns schwer mit Menschen, die sich in ihrer Blase einkuscheln. Andererseits vermeiden wir den Kontakt mit Menschen, die anders sind als wir. Was ist – noch Schiss?



Jesus.de unterstützt die Corona-Maßnahmen von Bund und Ländern, die zum jetzigen Zeitpunkt neben der Impfung und Genesung auch die Möglichkeit der Testung als Zutritt zu kirchlichen Veranstaltungen vorgeben.

Bleibt vorsichtig!