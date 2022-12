Streiflichter 2022 – (m)ein Jahresrückblick

Was war los 2022, was hat euch und uns bewegt? Hier kommen einige Streiflichter. Ohne Anspruch auf Vollständigkeit.

- Werbung -

Von Daniel Wildraut

Kann es einen Rückblick auf das Jahr 2022 ohne den Angriffskrieg Russlands in der Ukraine geben? Nein. Jesus.de berichtet zwar in der Regel nicht über weltpolitische Ereignisse (dies überlassen wir den großen Nachrichtenportalen und Medien), Ausnahmen machen wir jedoch, wenn es kirchlich-christliche Bezüge gibt.

Nach Beginn des Ukrainekriegs kam intern schnell der Wunsch auf, mit unseren Mitteln etwas zu tun. Deshalb haben wir im Frühjahr eine Webseite mit einer Übersicht zahlreicher Hilfsangebote veröffentlicht. Dort findet ihr auch die Geschichte unseres Verlagsmitarbeiters Eckhard Stolz, der innerhalb von zwei Tagen spontan 2.600 Kilometer hin und zurück ins polnisch-belarussische Grenzgebiet fuhr, um Hilfsgüter für Geflüchtete zu liefern. Eckes, wie ihn hier bei uns jeder nennt, ist einer meiner persönlichen Helden.

Gleiches gilt für die Initiatoren des Hilfsprojekts „Künstler unterstützen„. Kunstschaffende zählten in der Coronakrise zu den großen Verlierern. Um die gröbste Not unbürokratisch zu lindern, sammelten Volker Schmidt-Bäumler, Peter Neubauer, Jan Primke und Christoph Zehendner privat über 190.000 Euro und verschenkten die komplette Summe an rund 100 bedürftige Kolleginnen und Kollegen. Das Projekt startete zwar bereits 2020, läuft aber zum 31.12. aus – deshalb ist es mir noch einmal eine Erwähnung wert.

Bülent Ceylan, Hillsong und Liederschätze

Welche Newsbeiträge haben euch am meisten bewegt? Schauen wir auf die Zahlen. Der Comedian Bülent Ceylan trat in diesem Jahr beim Christival in Erfurt auf. Rund 13.000 Mal wurden unsere Beiträge darüber gelesen, wie er zum Glauben fand. Ähnlich oft klickten unsere Nutzerinnen und Nutzer Artikel über den Rücktritt von Hillsong-Gründer Brian Houston an. Fast 9.000 Mal wurde ein Beitrag über die Shinchonji-Sekte geklickt. Über 8.000 Interessierte lasen den Artikel „Darum sind Freikirchen nicht die Volkskirchen der Zukunft“ von Thorsten Dietz.

Besonders viele Kommentare hinterließen unsere Leserinnen und Leser bei den Artikeln „Erstmals über die Hälfte der Deutschen weder katholisch noch evangelisch“, „Sarah Vecera: Rassismus vergiftet Kirchen“, „Ist Jesus der einzige Weg zu Gott“ und mehreren Artikeln über den Bremer Pfarrer Olaf Latzel.

Es gab auch überraschende Highlights. Im Rahmen unserer Reihe „Liederschätze“ veröffentlichten wir im Januar einen Beitrag über den Choral „Großer Gott, wir loben dich“. Dieser Text wurde schon über 8.000 Mal gelesen. Ein Beispiel, das zeigt: Geklickt werden nicht nur die aktuellen Beiträge.

Dies gilt auch für die Artikel „Wie werde ich Christ“ aus unserer Serie „Basics des Glaubens“ (6.000 Klicks) und „Wer ist Satan“ (17.000). Auch die Auslegung zur Jahreslosung 2023 (10.000 – und stark steigend) ist sehr beliebt. Noch weitaus häufiger (über 100.000 Mal) wurden unsere verschiedenen Artikel zum Thema Gebet gelesen, die aber zum Teil schon seit zwei Jahren online sind.

Warum eigentlich Spenden?

Mehrmals erreichte uns in diesem Jahr die Rückfrage, warum wir regelmäßig um Spenden bitten. Die Arbeit sei doch „für den Herrn“ und in den SCM Bundes-Verlag eingebunden. Die Antwort ist sehr einfach: Weil wir Spendengelder zur Finanzierung unserer Arbeit benötigen. Journalismus kostet Geld. Alle Angebote von Jesus.de waren und sind kostenfrei. Die Erlöse der Werbeanzeigen allein genügen nicht, um die Kosten (Technik, Personal etc.) zu decken. In unserem Schwesterportal amen.de, das wir zurzeit überarbeiten (Design, App), verzichten wir seit der Gründung im Jahr 2013 sogar komplett auf Werbung. Deshalb bitten wir regelmäßig um Spenden.

Wenn dir unsere Arbeit etwas wert ist, dir die Artikel, Foren und Newsletter gefallen und deinen Glauben bereichern, dann freuen wir uns, wenn du Jesus.de finanziell unterstützt. Jede Spende hilft uns.

Was mich persönlich bewegt

Wer mich persönlich kennt, der weiß, dass die großen Krisen in der Welt mich nicht kaltlassen und immer etwas mit meinem Glauben „tun“. Es fällt mir nicht leicht, Gott für Alltägliches zu bitten oder zu danken, während in der Ukraine Krieg herrscht, Kinder in Ostafrika verhungern und weltweit Menschen unter Covid-19 leiden. Ich hätte nicht gedacht, dass ich mit meinen Kindern einmal über einen Krieg in Europa würde sprechen müssen. Aber die Vorstellung, Europa hätte kriegerische Auseinandersetzungen auf Dauer hinter sich gelassen, war offensichtlich falsch. Gerne lese ich deshalb die Beiträge unseres Kolumnisten Tom Laengner, dem es immer wieder gelingt, auch in schwierigen Zeiten lehrreiche Glaubenserfahrungen in den kleinen Dingen des Alltags zu machen.

In herausfordernden Zeiten wie diesen brauchen wir gute Nachrichten. Nicht gekünstelt, sondern echt. Umso mehr werden wir auch im kommenden Jahr unser Bestes geben, immer wieder ermutigende Beiträge und Impulse zu veröffentlichen.

Geht gesegnet in das Jahr 2023.

Daniel vom Jesus.de-Team