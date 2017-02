US-Gericht: Floristin darf Blumen für Homo-Paar nicht verweigern

Eine Floristin im US-Bundesstaat Washington hat einen Zivilprozess über verweigerte Blumen für eine gleichgeschlechtliche Hochzeitsfeier verloren. Das Oberste Gericht des Westküstenstaates urteilte, die Baptistin Barronelle Stutzman (72) verstoße gegen das Gleichbehandlungsgesetz mit ihrer religiös motivierten Weigerung, einem schwulen Paar Blumendekorationen für seine Eheschließung zu verkaufen.



Im Jahr 2013 hatte Stutzman, Inhaberin von Arlene's Flowers in Richland in Washington, einem gleichgeschlechtlichen Paar mitgeteilt, sie werde ihm «wegen ihres Glaubens an Jesus Christus» keine Blumendekorationen liefern. Ein untergeordnetes Gericht urteilte gegen Stutzman und verurteilte die Geschäftsfrau zu 1.000 Dollar Strafe. Mit Beistand der evangelikalen Rechtshilfeorganisation «Alliance Defending Freedom» legte Stutzman Berufung ein.

Die Organisation erklärte nach der Niederlage, Stutzman werde nun das Oberste Gericht der USA anrufen. Auf seiner Webseite rief der Verband "eine Million Spender" zur Unterstützung auf. Stutzman sagte lokalen Medienberichten zufolge, die Amerikaner hätten Grund zur Angst, wenn "die Regierung daherkommt und uns sagt, was wir denken und glauben müssen". Der Gouverneur von Washington, Jay Inslee, hat das "Urteil gegen Intoleranz" begrüßt.

Ähnliche Streitigkeiten über die "Mitwirkung" bei einer Homo-Ehe haben bereits Gerichte in mehreren US-Bundesstaaten beschäftigt.